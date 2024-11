Bluesky supera i 15 milioni di utenti grazie a X...

Bluesky vola sempre più in alto… e deve ringraziare X. La rimonta è iniziata dopo il ban del social di Elon Musk in Brasile ad agosto. In men che non si dica ha superato i 15 milioni di iscritti. Un bel traguardo, soprattutto se si considera che solo nell’ultima settimana ne ha guadagnati un milione. Merito delle elezioni americane?

Sembrerebbe proprio di sì, stando a questo sito di monitoraggio delle statistiche creato dallo sviluppatore di Bluesky utilizzando l’API della piattaforma. Fatto sta che il social di Jack Dorsey è al primo posto nell’App Store di iOS, surclassando colossi come Threads, ChatGPT e Google.

Threads chi?… Boom di utenti su Bluesky

Threads di Meta resta ancora inarrivabile con i suoi 275 milioni di utenti mensili e una crescita da capogiro. Ma Bluesky ha un asso nella manica: la personalizzazione. Niente pubblicità (per ora) e soprattutto la possibilità di creare feed su misura, oltre a quelli standard. Insomma, a casa di Dorsey si respira aria di libertà e di decentralizzazione.

Le novità di Bluesky

E poi bisogna ammetterlo, a chi non piace smanettare con le novità? Bluesky ne ha sfornate un bel po’ ultimamente: i video della durata di 60 secondi, i font personalizzati, i post fissati in alto, e addirittura un arsenale di funzioni “anti-tossicità” come il detaching, per tenere a bada i disturbatori. Geniale l’idea di poter rimuovere i propri post quando vengono citati da altri utenti. Bluesky sembra proprio aver trovato la ricetta giusta per conquistare il cuore degli utenti stufi dei soliti social.