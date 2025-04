Power Bank 20000mAh multicavo con ricarica rapida in ottimo sconto

Il power bank da 20000mAh di Charmast è la soluzione unica da avere per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico: integra infatti tre cavi differenti, supporta la ricarica rapida e puoi usarlo sostanzialmente per tutto. Oggi è in offerta su Amazon a soli 21,65 euro.

Power Bank 20000mAh in offerta: le caratteristiche

Il power bank, come detto, è dotato di tre differenti cavi integrati (USB-C, Lightning e Micro USB) risultando dunque perfetto per qualsiasi dispositivo. Supporta la ricarica rapida da 22.5W e, grazie alla tecnologia tecnologia PD3.0 e QC4.0, la velocità è garantita anche se colleghi più dispositivi.

Vista la presenza di 5 uscite e 4 ingressi puoi caricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente e, nonostante questa super capacità, è davvero compatto e sottile, perfetto da infilare nello zaino o in borsa senza appesantirti. Include un display LED intelligente che ti mostra sempre quanta carica ti resta.

Ideale per viaggi, ma anche per l’uso quotidiano, è un accessorio potente, affidabile e soprattutto molto versatile. Acquistalo adesso a soli 21,65 euro.