Hub USB-C 7-in-1 a 16€: l'offerta aspettavi per la tua scrivania

Ecco l’offerta a tempo di Amazon su uno hub USB-C 7-in-1 da tenere sulla scrivania o da portare con te ovunque: è quello di Baseus. Ha ricevuto il Red Dot Design Award proprio per il suo design piccolo, compatto e comodo da trasportare. Oltre 4.000 recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce hanno assegnato un voto medio pari a 4,5/5.

Baseus, hub USB-C 7-in-1: l’offerta di Amazon

Quali sono le sette porte in dotazione? Ce ne sono tre di tipo USB-A 3.0 da 5 Gbps perfette per il collegamento di unità come le pendrive o gli adattatori wireless, una USB-C con supporto alla tecnologia Power Delivery da 100 W ideale per l’alimentazione e la ricarica dei dispositivi, una HDMI con gestione del segnale audio-video a risoluzione 4K con frequenza 60 Hz, una per le SD e infine un’altra per le microSD, queste ultime due con velocità fino a 60 MB/s nel trasferimento dati. Il collegamento avviene con un cavo USB-C e la compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi in circolazione, inclusi Windows, macOS, iPadOS e Linux. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda completa.

C’è anche la spedizione gratuita se hai l’abbonamento Prime attivo (in alternativa puoi iniziare i 30 giorni di prova) con la consegna prevista già entro domani, gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica. Il prodotto è venduto dallo store ufficiale di Baseus.

Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out o in scadenza da un momento all’altro. Approfittane ora e mettilo nel carrello per acquistare lo hub USB-C 7-in-1 al prezzo finale di soli 16 euro.