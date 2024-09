Bluesky consente di pubblicare video max di 60 secondi

Buone notizie per gli utenti di Bluesky! Il social decentralizzato finanziato da Jack Dorsey ora supporta i video. La piattaforma, dopo il boom in Brasile, a seguito del blocco di X, sta cavalcando l’onda per acquisire nuovi utenti da tutto il mondo e a quanto pare, è sulla buona strada.

Arrivano i video su Bluesky: clip di 60 secondi

Bluesky ha annunciato la possibilità di condividere video della durata massima di 60 secondi sia sul sito desktop che sull’app mobile. I video vengono riprodotti automaticamente per impostazione predefinita, ma è possibile disattivare questa funzione nelle impostazioni. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di aggiungere i sottotitoli alle loro clip e di applicare le etichette per i contenuti per adulti. Tuttavia, la funzione presenta alcune limitazioni: Bluesky consente di caricare solo 25 video (o 10 GB di video) al giorno.

Per proteggere la piattaforma da contenuti dannosi o spam, Bluesky richiede agli utenti di verificare il proprio indirizzo e-mail prima di poter pubblicare un video. Inoltre, la piattaforma può revocare la possibilità di condividere video a coloro che violano ripetutamente le linee guida della comunità.

I video caricati su Bluesky saranno sottoposti a Hive, una soluzione di moderazione basata sull’intelligenza artificiale, e a Thorn, un’organizzazione no-profit che si occupa di combattere gli abusi sessuali sui minori. Queste misure hanno lo scopo di identificare contenuti illegali o media che necessitano di un avvertimento.

Disponibilità graduale della nuova funzione

Per accedere alla condivisione dei video, gli utenti devono aggiornare Bluesky sul sito desktop o l’app mobile alla versione 1.91. Tuttavia, la piattaforma sta introducendo questa funzione in modo graduale, quindi potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti gli utenti. L’introduzione dei video rappresenta un passo importante per colmare il divario tra Bluesky e X, il suo principale competitor, anche se le differenze tra le due piattaforme si stanno gradualmente riducendo.

Impatto sulla crescita della comunità di Bluesky

L’introduzione della condivisione di video su Bluesky potrebbe attirare nuovi utenti, anche le testate giornalistiche, e aumentare l’engagement degli iscritti esistenti, favorendo la crescita e lo sviluppo della comunità di Bluesky.