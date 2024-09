Bluesky: 1 milione di utenti dal Brasile dopo il blocco di X

Bluesky, una delle alternative a X di Elon Musk, ha dichiarato di aver guadagnato un milione di nuovi utenti tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Questo afflusso di iscrizioni è stato in gran parte attribuito al recente blocco di X in Brasile.

Divieto di X in Brasile: gli utenti scappano su Bluesky

Il 31 agosto, il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha ordinato la “sospensione immediata, completa e totale delle operazioni di X” nel Paese. Questa decisione è arrivata in seguito alla controversa decisione di Elon Musk di riattivare gli account dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, descritto come di destra o di estrema destra o come populista, e spesso paragonato a Donald Trump. L’indagine del giudice Moraes su X ha portato al divieto, che proibisce ai cittadini e alle aziende brasiliane di utilizzare la piattaforma, pena una multa di circa 8.900 dollari per i trasgressori.

Bluesky emerge come alternativa popolare

In questo contesto, Bluesky si è affermata come una delle alternative più popolari a X. Con un’interfaccia e uno schema di colori che ricordano il Twitter di qualche anno fa, Bluesky offre un’esperienza familiare agli utenti in cerca di una nuova piattaforma. Lanciato inizialmente come servizio su invito, Bluesky è diventato disponibile per tutti a febbraio di quest’anno e conta attualmente 7,79 milioni di utenti in totale, secondo una pagina di statistiche non ufficiale.

Bluesky insegue i big

Nonostante il recente boom di iscrizioni, Bluesky si trova ancora in una posizione di svantaggio rispetto ai principali social network consolidati. Ad esempio, Threads di Meta ha già una base di 175 milioni di utenti, molti più di quelli attuali di Bluesky.

Ciò dimostra come per la piattaforma lanciata da Jack Dorsey ci sia ancora molta strada da fare per competere con i “pesi massimi” del settore. Tuttavia, l’improvviso afflusso di utenti brasiliani su Bluesky mostra che in un momento di incertezza, dove piattaforme affermate come X attraversano cambiamenti radicali, c’è terreno fertile per l’ascesa di nuovi player. Come recita il vecchio adagio: “Quando il gatto non c’è, i topi ballano“…