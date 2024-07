Threads: 175 milioni di utenti dopo un anno

Mark Zuckerberg ha annunciato che ci sono 175 milioni di utenti attivi al mese su Threads. Il traguardo è stato raggiunto quando mancano due giorni al primo compleanno del social network, considerato il diretto concorrente di X (che ha 600 milioni di utenti attivi al mese, come svelato da Elon Musk a fine maggio).

Il lancio di Threads è avvenuto il 5 luglio 2023 in 100 paesi. È disponibile in Europa dal 14 dicembre 2023. I 100 milioni di utenti attivi al mese sono stati raggiunti nel mese di ottobre 2023. Meta ha successivamente comunicato altri due traguardi: 130 milioni a febbraio 2024 e 150 milioni ad aprile 2024. Dopo circa un anno dal debutto, gli utenti sono 175 milioni.

One year of Threads and 175 million monthly actives later, we can’t wait to see what the next year has in store. 🎂 pic.twitter.com/RukA0gloIy

