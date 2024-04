Threads ha 150 milioni di utenti e supera X negli USA

Durante la conference call con gli investitori, Mark Zuckerberg ha comunicato che Threads ha oltre 150 milioni di utenti attivi al mese. Il CEO di Meta ha parlato anche degli occhiali Ray-Ban, di Horizon OS e di intelligenza artificiale generativa (Meta AI e Llama 3). Intanto è stato avviato il test per l’archiviazione dei post sul nuovo social network.

Threads supera X negli Stati Uniti

Threads è stato lanciato a luglio 2023. Grazie alla possibilità di usare l’account Instagram, il numero di utenti è arrivato a due milioni in due ore, mentre le app hanno raggiunto complessivamente i 150 milioni di download in una settimana (e non erano ancora disponibili in Europa).

Nei mesi successivi c’è stato un rallentamento della crescita, dopo l’interesse iniziale, perché mancavano molte funzionalità considerate essenziali. Diverse novità sono state aggiunte gradualmente, inclusa l’interfaccia web, quindi sono aumentati anche gli utenti. Quella più rilevante è il supporto per il fediverso tramite protocollo ActivityPub.

Zuckerberg ha comunicato ieri sera che ci sono oltre 150 milioni di utenti attivi al mese, ovvero 20 milioni in più rispetto a febbraio. Il CEO ha citato anche la recente iscrizione di Taylor Swift (19 aprile) per pubblicizzare il nuovo album. L’obiettivo di Meta è raggiungere un miliardo di utenti.

Secondo Apptopia, Threads ha oltre 28 milioni di utenti attivi giornalieri negli Stati Uniti, quindi ha superato X (22 milioni di utenti attivi giornalieri). Adam Mosseri ha annunciato ieri sera l’avvio del test per la funzionalità che permette di archiviare i vecchi post, manualmente per singolo post o automaticamente dopo un certo periodo di tempo per tutti i post.

In base ai risultati finanziari del primo trimestre 2024, Meta ha registrato entrate per 36,5 miliardi di dollari (+27% rispetto al primo trimestre 2023) e profitti netti per 12,4 miliardi di dollari (+117%). La divisione Reality Labs che si occupa di realtà virtuale, aumentata e mista ha perso altri 3,85 miliardi di dollari (oltre 45 miliardi da fine 2020).

Durante la conference call, Zuckerberg ha parlato di investimento a lungo termine e di integrazione tra metaverso e intelligenza artificiale, come dimostra l’arrivo dell’assistente Meta AI sugli occhiali Ray-Ban e in futuro sui visori Quest. In alcuni paesi, Meta AI è già disponibile in WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook.