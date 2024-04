Occhiali smart Ray-Ban Meta: videochiamate e AI multimodale

Il sogno di realizzare gli smart glasses non si è mai spento, nonostante i precedenti tentativi non abbiano avuto un grande successo. Con i suoi occhiali Ray-Ban, però, Meta sembra essere riuscita a creare un prodotto vincente, integrando nuove funzioni di intelligenza artificiale, videochiamate e altre caratteristiche innovative.

Videochiamate e intelligenza artificiale multimodale

Meta sta ampliando le potenzialità degli occhiali smart Ray-Ban con alcuni aggiornamenti significativi. La fotocamera permetterà di fare videochiamate su WhatsApp e Facebook Messenger. Inoltre, la fotocamera potrà essere sfruttata per l’intelligenza artificiale multimodale: gli utenti potranno fare una domanda all’AI di Meta, che utilizzerà il contesto di ciò che si sta vedendo attraverso la fotocamera per fornire risposte pertinenti. Questa funzione, in fase di test dalla fine dello scorso anno, è ora disponibile in beta per tutti i possessori degli occhiali negli Stati Uniti e in Canada.

Meta offre anche un esempio di come potrebbe essere utile questa nuova funzione, come la lettura di un menu in una lingua straniera durante un viaggio. Sfruttando la fotocamera integrata e l’AI multimodale, gli occhiali possono tradurre il testo in tempo reale, fornendo le informazioni necessarie senza dover ricorrere al telefono o a guardare uno schermo.

Oltre alle nuove funzionalità, Meta sta ampliando la gamma di modelli disponibili. La montatura “Skyler” è ora disponibile per il pre-ordine, insieme a una nuova opzione a ponte basso per lo stile Headliner. I nuovi modelli possono essere pre-ordinati sul negozio online di Meta, Ray-Ban e presso rivenditori selezionati come Amazon e Best Buy.

L’integrazione con Apple Music

Con un recente aggiornamento inoltre, Meta ha lanciato l’integrazione di Apple Music. Grazie agli altoparlanti integrati, gli utenti possono ascoltare la musica attraverso gli occhiali come se fossero delle cuffie Bluetooth. Naturalmente, c’è sempre stata la possibilità di riprodurre un brano da Apple Music, ma bisognava farlo manualmente aprendo l’app Musica sull’iPhone.

Ora invece, è possibile collegare direttamente l’account Apple Music agli occhiali. In questo modo, gli utenti possono controllare la riproduzione musicale senza dover toccare il telefono. Attraverso comandi vocali e gesti, si può chiedere all’assistente virtuale di Meta di riprodurre brani, playlist, album, stazioni o artisti, oltre a poter scoprire il nome della canzone in riproduzione.