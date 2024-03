Threads entra nel fediverso (solo in tre paesi)

Dopo aver mostrato la funzionalità durante la conferenza FediForum, Meta ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Threads nel fediverso. Gli utenti con profilo pubblico che si trovano in Canada, Stati Uniti e Giappone possono attivare la condivisione nelle impostazioni dell’account.

Come funziona la condivisione nel fediverso

La funzionalità (ancora in beta) era disponibile solo per un numero limitato di utenti dal mese di dicembre 2023. L’ingresso di Threads nel fediverso è possibile grazie al protocollo ActivityPub usato da molti social network decentralizzati, tra cui Mastodon. Come detto, la visibilità dei post su altri server (o istanze) richiede un profilo pubblico.

Se l’utente attiva la condivisione nelle impostazioni, i post pubblicati su Threads saranno visibili anche su Mastodon e altri social network che supportano ActivityPub. Gli utenti su altri server possono cercare e seguire il profilo, rispondere ai post, mettere like e condividerli. Accanto al nome utente viene mostrato il server di Threads, ovvero threads.net.

Al momento ci sono alcune limitazioni. Gli utenti Threads non possono vedere chi ha messo un like al post condiviso o le risposte al post. Viene mostrato solo il numero totale di like. Alcuni contenuti non verranno mostrati nel fediverso, come i post con sondaggi.

Se l’utente elimina un post su Threads, Meta chiederà di rimuoverlo anche su altri server, ma potrebbe rimanere visibile. Analogamente, se l’utente cambia il profilo da pubblico a privato, la condivisione viene disattivata, ma i post potrebbero rimanere visibili su altri server. Ci sono quindi chiare implicazioni per la privacy.