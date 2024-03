Meta mostra l'integrazione di Threads nel fediverso

Durante la conferenza FediForum, un ingegnere di Meta ha mostrato per la prima volta come funziona l’integrazione di Threads nel fediverso. Come anticipato da Adam Mosseri a metà dicembre 2023, la funzionalità è opt-in, quindi l’utente deciderà se visualizzare i suoi post su Mastodon o altri social network che sfruttano il protocollo ActivityPub.

Threads nel fediverso

Come si vede nel video è stata aggiunta la voce “Fediverse sharing” nelle impostazioni di Threads. Quando viene attivata dall’utente appare una schermata che spiega il significato di fediverso. Meta specifica inoltre che il profilo deve essere pubblico.

Un nuovo simbolo verrà mostrato nel profilo e nella finestra di composizione dei post per indicare la condivisione. Attualmente è disponibile la versione alpha della funzionalità che non permette di visualizzare su Threads le risposte ai post condivisi nel fediverso.

L’utente avrà 5 minuti di tempo per modificare o cancellare il post prima che venga mostrato nel fediverso (ad esempio su Mastodon). Tuttavia, Meta non può garantire che un post eliminato su Threads verrà eliminato anche sul fediverso, quindi rimarrà visibile (è un “difetto” del protocollo).

Attualmente gli utenti di Mastodon possono seguire pochi utenti di Threads, tra cui Adam Mosseri. Non è noto quando la funzionalità sarà disponibile per tutti. L’integrazione completa nel fediverso richiederà diversi mesi.

È invece accessibile a tutti gli utenti statunitensi la funzionalità Trending Now che permette di vedere (nella ricerca e nel feed For You) i cinque argomenti più popolari su Threads.