Threads: Adam Mosseri svela i piani per il fediverso

Da mercoledì 13 dicembre è possibile seguire gli account Threads da Mastodon e altre piattaforme decentralizzate, grazie al supporto per il protocollo ActivityPub. Adam Mosseri (capo di Instagram) ha svelato ieri sera i piani per il fediverso, elencando le funzionalità che verranno gradualmente aggiunte nel corso del 2024.

Verso la completa interoperabilità

Mosseri ha innanzitutto spiegato che, al momento, gli utenti del fediverso possono seguire solo pochi account Threads (tra cui quello dello stesso Mosseri). Il piano prevede di estendere questa possibilità a tutti gli account pubblici di Threads.

Gli utenti dovranno dare il consenso esplicito (opt-in) alla visualizzazione dei post su altre piattaforme. Nel caso in cui tale opzione diventerà predefinita, gli utenti potranno ovviamente negare il consenso (opt-out), ma Meta preferisce un opt-in.

Nel corso del 2024 sarà possibile visualizzare su Threads le risposte pubblicate su Mastodon ai post provenienti da Threads. Ora è necessario cambiare app. Verrà inoltre aggiunta la possibilità di seguire gli account del fediverso da Threads, attivando quindi il canale di comunicazione inverso.

Infine verrà introdotta la portabilità. Gli utenti potranno lasciare Threads e “portare” i follower sulle altre piattaforme del fediverso. Il supporto completo per ActivityPub richiederà un lungo lavoro che si svolgerà per buona parte del 2024. L’azienda californiana deve rispettare diverse leggi, soprattutto in Europa, dove Threads è disponibile da pochi giorni.