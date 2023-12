Threads: post su Mastodon con ActivityPub

Marzk Zuckerberg ha comunicato l’avvio dei test per la funzionalità che consente di pubblicare i post di Threads su Mastoodon e altre piattaforme decentralizzate del fediverso, grazie al supporto per il protocollo ActivityPub. Meta ha inoltre annunciato l’arrivo dei fact-checker di terze parti all’inizio del 2024. Il servizio sarà accessibile anche in Europa (e quindi in Italia) dalle ore 12:00 di oggi.

Post di Threads su Mastodon

L’azienda di Menlo Park aveva promesso di supportare il protocollo ActivityPub fin dal lancio di Threads nel mese di luglio. Dal mese di agosto è possibile verificare il profilo Threads su Mastodon. Si tratta della prima funzionalità che porterà all’interoperabilità con il fediverso. Zuckerberg ha comunicato ieri sera che i post di Threads saranno visibili su Mastodon e altre piattaforme decentralizzate.

Il supporto per ActivityPub verrà aggiunto in maniera graduale. Adam Mosseri (capo di Instagram) ha spiegato che inizialmente sarà possibile seguire gli account Threads, come ha confermato il ricercatore di sicurezza Kevin Beaumont su Mastodon.

Nei prossimi giorni sarà possibile seguire gli account Mastodon da Threads. Il supporto completo permetterà di vedere i post di Threads su Mastodon e viceversa. Inoltre sarà possibile spostare account e contenuti da un servizio all’altro.

A partire dal 2024, i fact-checker di terze parti potranno segnalare i contenuti falsi su Threads. Gli utenti potranno quindi decidere se vedere meno contenuti falsi nel feed. La funzionalità sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti.