Threads: condivisione su Instagram e altre novità

Mark Zuckerberg (CEO di Meta) e Adam Mosseri (responsabile di Instagram) hanno annunciato l’arrivo di nuove funzionalità per Threads. Gli utenti possono condividere i post nei messaggi diretti di Instagram, aggiungere l’attributo “alt text” e menzionare altri account. È possibile inoltre verificare l’identità su Mastodon.

Nuove funzionalità per Threads

Threads è uno dei concorrenti di X (Twitter), ma è molto legato a Instagram. La nuova piattaforma di Meta consente infatti di effettuare il login con un account del social network fotografico. Zuckerberg e Mosseri hanno ora annunciato che gli utenti possono condividere un post di Threads nei loro messaggi diretti su Instagram. È sufficiente cliccare sull’icona a forma di aeroplano di carta e scegliere il destinatario.

È possibile inoltre aggiungere un testo alternativo (alt text) a foto e video. Dopo aver allegato il contenuto multimediale al post usando l’icona della graffetta è sufficiente toccare il pulsante Alt sull’immagine o sul video. Un altro pulsante consente invece di menzionare l’account di un utente (possibile anche con il simbolo @).

Mosseri ha annunciato altre due novità. È possibile visualizzare tutti i thread che sono piaciuti selezionando “I tuoi mi piace” nelle impostazioni del profilo e ordinare i follower. Zuckerberg ha promesso l’arrivo del client web e della funzione di ricerca.

In attesa del supporto per il protocollo ActivityPub, Meta ha introdotto la prima funzionalità che “connette” Threads a Mastodon. Grazie al supporto per i link rel=me è possibile verificare la propria identità sul social network decentralizzato. L’utente deve aggiungere al profilo Treads l’URL del profilo Mastodon e al profilo Mastodon l’URL del profilo Threads. Mastodon mostrerà quindi un segno di spunta verde che conferma l’identità.