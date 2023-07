Threads: feed dei following e traduzioni

Adam Mosseri, boss di Instagram, aveva promesso l’arrivo di nuove funzionalità per Threads. Una delle più richieste è disponibile da oggi. Mark Zuckerberg ha annunciato l’aggiunta della scheda Following all’app. Gli utenti troveranno anche un pulsante per le traduzioni.

Following in ordine cronologico

Ieri sera è stata pubblicata la versione 293.0 di Threads per iOS. Nelle note di rilascio è scritto che sono in arrivo nuove funzionalità. Mosseri aveva però anticipato il lancio della novità con un video condiviso sei giorni fa. Si tratta della scheda Following alla destra della scheda For you.

In quest’ultima sono visualizzati, in ordine casuale, i messaggi degli utenti scelti dall’algoritmo dei suggerimenti. Nella nuova scheda Following sono invece mostrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio) solo i messaggi degli utenti seguiti. È necessario installare l’ultima versione dell’app e attendere il rilascio completo.

La scheda non verrà però visualizzata subito, ma gli utenti devono toccare l’icona Home nella toolbar inferiore o il logo di Threads al centro della parte superiore. Inoltre, all’avvio dell’app viene mostrata di nuovo la scheda For you, quindi è necessario ripetere la procedura per “attivare” la scheda Following.

Zuckerberg ha comunicato tramite il suo canale Instagram che è disponibile anche la traduzione dei messaggi. Il pulsante dedicato si trova in basso a destra in ogni post. Come è noto, Threads non è ancora disponibile in Europa perché non rispetta le regole del Digital Markets Act. Meta ha bloccato anche l’accesso tramite VPN.