Threads si aggiorna: marea di piccole novità in arrivo

Mentre continua a suonare l’allarme per i bot spam su Threads, con Meta che sta correndo ai ripari imponendo limiti di utilizzo del social simili a quelli di Twitter, la piattaforma sta ricevendo un aggiornamento su iOS. Si tratta del secondo update dal debutto dell’applicazione, e il primo ad aggiungere funzionalità particolarmente importanti. In questo caso, la novità chiave riguarda il supporto alle traduzioni.

Threads riceve le traduzioni e tanti bug fix

Come ripreso dai colleghi di TechCrunch, Threads in queste ore si è aggiornato tramite App Store per permettere agli utenti di ricevere due feature essenziali: le traduzioni e la scheda “Follower”. Entrambe le funzionalità si spiegano da sole: la prima è a dir poco cruciale al fine di permettere a chiunque di utilizzare la piattaforma social. La seconda, invece, consente semplicemente di visualizzare tutti gli ultimi utenti che hanno dato il Follow al proprio account Threads.

Al netto di queste feature, l’update aggiunge anche alcuni miglioramenti nascosti al feed delle attività, come la possibilità di iscriversi a utenti non seguiti e un’opzione per aprire un elenco di follower di Instagram per un determinato utente. Infine, lo staff è riuscito a ridurre i problemi tecnici che portano al crash dell’app e a risolvere una serie di piccoli bug segnalati dall’utenza in questi primi giorni di attività.

Mentre l’aggiornamento è ora disponibile, il team di Meta afferma che gli utenti potrebbero dover attendere 24 ore per notare le modifiche. Nel frattempo, Adam Mosseri – capo di Instagram – ha confermato di essere al lavoro su un feed inedito non specificato, che forse arriverà solamente tra qualche settimana o mese.