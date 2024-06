Proton Drive: nuove opzioni di condivisione

La software house svizzera ha annunciato nuove funzionalità di condivisione per Proton Drive che migliorano ulteriormente la sicurezza. Il servizio di cloud storage è un’ottima alternativa a Google Drive, Dropbox o Apple iCloud, anche nella versione gratuita che offre 5 GB di spazio.

Nuove opzioni di condivisione

Proton Drive permette di condividere file e cartelle, generando un link con un singolo clic. Ora è possibile la condivisione privata specificando l’indirizzo email del destinatario. Ovviamente verrà sempre applicata la crittografia end-to-end (anche ai metadati, come nome dei file, estensione e dimensione).

Gli utenti possono gestire facilmente il tipo di permessi. È possibile designare i destinatari come viewer o editor per consentire rispettivamente la sola visualizzazione o anche la modifica dei file. Successivamente è possibile revocare l’accesso con un semplice clic.

Proton Drive permette inoltre di creare un’area sicura per la condivisione dei file tra i membri della famiglia (ad esempio, le foto del compleanno). Analogamente, le aziende possono conservare i documenti più sensibili, ai quali non potrà accedere nessun altro (nemmeno la software house).

Il servizio offre diverse funzionalità opzionali, tra cui la possibilità di proteggere i file con una password e di impostare una scadenza per i link condivisi. Tutte le novità sono già disponibili sul web. Nelle prossime settimane arriveranno anche nelle app Windows, macOS, Android e iOS.

Come detto, la versione gratuita include 5 GB di storage. La versione Plus (3,99 euro/mese per 12 mesi) offre 200 GB di spazio e la cronologia delle modifiche.