Google svela per sbaglio il nuovo look di Android

Colpo di scena. Google ha accidentalmente lasciato trapelare il prossimo grande restyling di Android, battezzato Material 3 Expressive. La notizia arriva da un post sul blog, poi cancellato in tutta fretta, ma non prima che i sempre attenti “segugi” di 9to5Google riuscissero a catturarne i dettagli.

Android, prossima fermata: Material 3 Expressive

Stando a quanto riportato nel post “incriminato”, il nuovo look di Android è frutto di un intenso lavoro di ricerca e progettazione. Google avrebbe coinvolto oltre 18.000 partecipanti in 46 round di test, con l’obiettivo dichiarato di creare un’interfaccia più accattivante e intuitiva.

Ogni aspetto del design è stato passato al setaccio: dai colori alle forme, dalle dimensioni dei pulsanti alla fluidità delle animazioni. L’azienda ha studiato nel dettaglio il comportamento degli utenti: dove fissano lo sguardo, come reagiscono ai diversi stili grafici, quanto velocemente capiscono la logica di navigazione.

Sono stati analizzati persino i singoli elementi dell’interfaccia. Google ha cercato di capire quale indicatore di caricamento desse la sensazione di un’attesa più breve, o quanto grande potesse essere un pulsante per rendere più rapido il tap senza però “schiacciare” gli altri componenti.

Un lavoro certosino che, a detta di Google, avrebbe dato i suoi frutti. Con Material 3 Expressive, gli utenti sarebbero in grado di individuare gli elementi chiave dell’interfaccia fino a 4 volte più velocemente rispetto all’attuale design Material 3.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Sempre secondo il post rimosso, il nuovo design avrebbe il pregio di rendere l’esperienza d’uso più equa per tutte le età. In particolare, gli over 45 sarebbero ora in grado di scovare i comandi a schermo con la stessa rapidità dei più giovani. Un traguardo non da poco, considerando che spesso le interfacce moderne tendono a privilegiare le esigenze e le abitudini dei nativi digitali, lasciando un po’ indietro chi ha meno dimestichezza con la tecnologia.

I primi indizi della nuova interfaccia di Android

A dire il vero, negli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci su un imminente restyling di Android. Icone ridisegnate nella barra di stato, un nuovo font per l’orologio, un menu delle impostazioni rapide tutto da scoprire: sono solo alcuni dei cambiamenti avvistati dai più attenti.

Persino la cara vecchia app Orologio di Google sarebbe pronta a cambiare look. Tutti segnali che qualcosa di grosso stava bollendo in pentola, ma che nessuno si aspettava di vedere servito in tavola così presto (e per di più per errore).

Il giallo del post fantasma

E qui arriviamo al vero mistero della vicenda: perché Google ha rimosso il post con tanta fretta? Possibile che l’annuncio fosse programmato per l’evento Android prima del Google I/O del 13 maggio, e che qualcuno abbia premuto il tasto “pubblica” con troppo anticipo?

O forse il nuovo design non è ancora pronto per il debutto ufficiale, e l’azienda preferisce mantenere il riserbo fino all’ultimo? Al momento, nonostante le pressanti richieste di chiarimenti da parte dei media, Google non ha ancora fornito una risposta definitiva.