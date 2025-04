Google sorprende tutti: evento Android prima del Google I/O

Google ha deciso di dare ad Android il palcoscenico che merita. Del resto, è il sistema operativo mobile più diffuso al mondo. In un annuncio a sorpresa, Big G ha rivelato che quest’anno Android avrà un evento tutto suo, anticipando il tradizionale Google I/O.

Evento The Android Show il 13 maggio

Il 13 maggio alle 19 (ora italiana), andrà in onda “The Android Show: I/O Edition“. L’evento sarà trasmesso su YouTube e sul sito ufficiale di Android, con il presidente dell’ecosistema Android Sameer Samat come protagonista. Una settimana prima di I/O, che quest’anno si terrà a partire dal 20 maggio. Una mossa che fa pensare a un cambio di rotta nell’agenda di Google.

Negli ultimi anni, Android ha visto ridursi progressivamente il suo spazio al Google I/O. Un tempo, l’evento era l’occasione per svelare le nuove versioni di Android, ma le cose sono cambiate. L’anno scorso, l’attenzione si è spostata sull’intelligenza artificiale, come la riprogettazione di Search per integrare la ricerca con l’AI e il lancio di Gemini sui telefoni Android e nei servizi come Docs, Gmail e Calendar. Si è parlato anche di Android, ma non è stato il grande protagonista a cui eravamo abituati.

Nell’edizione 2024 di I/O, Google ha presentato alcune delle nuove funzionalità della beta di Android 15, come il rilevamento delle chiamate truffa basato sull’AI, Circle to Search e il Blocco anti-furto. Tutte interessanti, certo, ma niente a che vedere con l’hype generato in passato attorno alle nuove versioni di Android.

L’intelligenza artificiale sarà la protagonista assoluta di Google I/O 2025?

La decisione di dedicare un evento separato ad Android lascia intuire che Google I/O sarà focalizzato su altri temi, come Gemini e gli sforzi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale. Non è da escludere che vedremo anche un aggiornamento su Project Astra, l’agente AI tuttofare di Big G.

Nonostante l’evento dedicato, Android non sparirà del tutto da I/O. Sameer Samat ha assicurato che ci saranno ancora annunci e sorprese riguardanti il robottino verde durante le keynote e le sessioni tecniche per gli sviluppatori.

The Android Show: cosa aspettarsi?

Quali saranno le grandi novità svelate durante The Android Show? Al momento, Google non si è sbottonata più di tanto. Potrebbero esserci anticipazioni sulle funzionalità in arrivo con Android 15, o magari un’integrazione sempre più stretta tra Android e l’ecosistema di servizi e dispositivi Google.