DJI Osmo Action 4 con accessori inclusi in offerta a tempo su Amazon

Ti piace l’avventura e stai pensando di acquistare un Action Cam per immortalare i momenti più belli e rivederli poi in un secondo tempo? Allora non farti sfuggire questa straordinaria occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la DJI Osmo Action 4 a soli 189 euro, anziché 229 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato e che scadrà tra poche ore per cui bisogna essere veramente velocissimi. D’altra parte siamo di fronte a uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale ed è un prezzo che si avvicina al minimo storico. Inoltre puoi decidere di acquistarla subito e pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

DJI Osmo Action 4 è straordinaria e costa il giusto

Sicuramente in questo momento il prezzo della DJI Osmo Action 4 la rende uno dei migliori acquisti nella categoria. Siamo di fronte a un Action Cam dalle prestazioni straordinarie che ti permetterà di rendere magico ogni momento. Grazie a un fantastico sensore da 1/1.3″ migliora la qualità delle immagini per riprese in 4K che risulteranno perfette anche in ambienti poco illuminati.

Garantisce prestazioni cromatiche a 10 bit e anche dopo un eventuale editing le immagini risulteranno sempre perfettamente nitide e realistiche. Offre inoltre un design resistente agli ambienti estremi permettendoti di registrare fino a 150 minuti anche a basse temperature, fino a -20°. È resistente all’acqua fino a 18 metri di profondità senza nemmeno l’involucro protettivo. E in confezione troverai diverse accessori utili.

Questa è sicuramente una promozione spettacolare è proprio perché così allettante durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista la tua DJI Osmo Action 4 a soli 189 euro, anziché 229 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.