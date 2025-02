Google I/O 2025 durante la Microsoft Build 2025

La scorsa settimana, Microsoft aveva annunciato la data della conferenza Build 2025: 19-22 maggio. Martedì sera, l’azienda di Mountain View ha comunicato la data della conferenza Google I/O: 20-21 maggio. È chiaro quindi che ci sarà uno scontro a distanza tra le due Big Tech statunitensi. Entrambe sveleranno novità per i rispettivi tool di intelligenza artificiale.

Sfida tra Copilot e Gemini

Il Google I/O 2024 si è svolto il 14-15 maggio, ovvero una settimana prima della Microsoft Build 2024 (21-23 maggio). Solitamente le aziende evitano di organizzare eventi ravvicinati a quelli dei concorrenti perché la stampa specializzata potrebbe non dare molto risalto ai nuovi prodotti. Google ha invece scelto lo scontro diretto con Microsoft, sovrapponendo la sua conferenza a quella dell’azienda di Redmond.

Come sempre, il keynote di apertura verrà affidato al CEO Sundar Pichai. Il comunicato stampa non svela nessun dettaglio sugli argomenti. È scritto solo che si parlerà di nuovi prodotti, tecnologie, innovazioni AI e Android. Sul sito ufficiale sono visibili sezioni per i modelli Gemini, Google AI Studio e NotebookLM.

Verranno sicuramente annunciate novità per Gemini 2.0 e Android 16. Il CEO ha dichiarato che l’azienda punterà sull’integrazione di Gemini in Google Search. Una delle funzionalità previste è AI Mode, versione potenziata di AI Overviews, che eliminerà completamente i tradizionali link nei risultati delle ricerche.

Anche quest’anno, Google ha creato un puzzle per svelare la data della conferenza. Gli utenti devono posizionare e ruotare gli specchi per colpire e illuminare i nodi a forma di cubo con raggi laser. Ci sono anche duplicatori di raggi, prismi, lanterne e filtri colore. Sbloccando i vari settori della mappa si arriverà al prisma finale che, quando illuminato, svelerà la data.