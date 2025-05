YouTube, in arrivo piano Premium scontato per due persone?

YouTube sta sperimentando un nuovo abbonamento pensato per le coppie. L’idea è semplice: il piano premium a prezzo scontato per due persone che vivono sotto lo stesso tetto.

YouTube lancia l’abbonamento premium per due a metà prezzo

Al momento, il progetto è in fase di test in India, Francia, Hong Kong e Taiwan. L’obiettivo? Offrire maggiore flessibilità e convenienza agli abbonati Premium, come ha spiegato un portavoce dell’azienda a TechCrunch.

Il nuovo piano ricorda molto l’abbonamento “Duo” di Spotify. Un’opzione su misura per le coppie che vogliono godersi i vantaggi del piano Premium (video senza pubblicità e riproduzione in background) senza dover optare per il pacchetto famiglia completo. Per gli utenti, il vantaggio è indubbio: risparmiare sull’abbonamento senza rinunciare ai benefici. Ma anche YouTube potrebbe trarne giovamento. Più abbonati significa più entrate, soprattutto se si considera chi aveva detto addio a Premium dopo i recenti rincari.

La strategia di YouTube per contrastare la concorrenza

D’altronde, non è la prima volta che YouTube diversifica la sua offerta. A marzo aveva lanciato “Premium Lite“, un abbonamento low-cost per guardare (quasi) tutti i video senza interruzioni pubblicitarie. Un modo per accontentare tutti i gusti e tutte le tasche.

Chissà se e quando il piano “per due” sbarcherà in altri Paesi. Come sempre, quando si parla di test, bisogna aspettare il responso degli utenti. Solo allora YouTube deciderà se estendere il servizio o confinarlo nel cassetto delle sperimentazioni.

La competizione nel settore dello streaming video si fa sempre più agguerrita. Con l’aumento delle piattaforme rivali e la frammentazione del mercato, le aziende cercano modi innovativi per attirare e fidelizzare gli abbonati. E offrire piani flessibili e convenienti come quello per due persone potrebbe essere una carta vincente per YouTube.