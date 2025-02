YouTube Premium Lite, arriva l'abbonamento più economico

Qualcuno forse ricorderà quando, nel lontano 2021, YouTube aveva lanciato in via sperimentale una versione “alleggerita” del suo servizio in abbonamento. Si chiamava Premium Lite e prometteva di offrire un’esperienza senza pubblicità a un prezzo più accessibile. Bene, sembra che quell’idea non sia mai tramontata del tutto nella mente dei vertici di Google.

YouTube Premium Lite pronto al debutto (non per tutti)

Secondo Bloomberg, YouTube sta per lanciare l’abbonamento in quattro mercati chiave: Stati Uniti, Australia, Germania e Thailandia. Il servizio si rivolge a quegli utenti che vogliono godersi i contenuti della piattaforma senza interruzioni pubblicitarie, ma che non sono particolarmente interessati ai video musicali.

Al momento YouTube non ha ancora confermato ufficialmente il lancio. Anche il prezzo resta top secret. Ma qualche indizio c’è: durante una fase di test condotta lo scorso ottobre, un utente aveva notato che il costo mensile di Premium Lite era di 8,99 dollari australiani, contro i 16,99 richiesti per il Premium “full optional”.

Il ritorno di fiamma di YouTube

A dire il vero, non è la prima volta che YouTube fa un tentativo con una versione “light” del suo abbonamento premium. Già tra il 2021 e il 2023 ci aveva provato con un servizio molto simile in alcuni paesi europei, prima di metterlo accantonarlo. Ma c’è una differenza importante: quella prima versione di Premium Lite era priva di pubblicità, mentre quella che sta testando ora sembra che qualche spot lo farà vedere.