Youtube non offrirà più Youtube Premium Lite

YouTube sta per dire addio al suo abbonamento Premium Lite, un piano a basso costo che offre la visione di video senza pubblicità in alcuni Paesi europei. Dopo due anni di sperimentazione, il colosso dello streaming video ha annunciato che l’abbonamento non sarà più disponibile dopo il 25 ottobre 2023. Al prezzo di 6,99 euro al mese, l’abbonamento offriva la visione senza interruzioni pubblicitari, ma mancava di funzioni Premium aggiuntive come il download offline e la riproduzione in background.

Gli attuali abbonati dovranno scegliere se tornare ai contenuti ad-supported o passare al più costoso YouTube Premium, che include YouTube Music. Questa mossa ha scatenato reazioni da parte degli abbonati delusi e ha suscitato discussioni sull’attrattiva del servizio anche su Reddit.

L’esperienza Premium Lite, lanciata nel 2021, era inizialmente disponibile in alcuni Paesi europei, come Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Si rivolgeva agli utenti che cercavano un’esperienza di visione priva di pubblicità, senza le caratteristiche di YouTube Premium a tutti gli effetti.

Pur mancando i download offline, la riproduzione in background e l’accesso a YouTube Music, offriva un modo economico per eliminare gli annunci pubblicitari. Gli abbonati si trovano ora a dover scegliere tra il ritorno ai contenuti supportati da pubblicità o l’adozione delle più ampie funzionalità di YouTube Premium.

YouTube chiude Premium Lite e offre un mese gratis di Premium ai suoi abbonati

YouTube offre agli attuali abbonati a Premium Lite due possibilità dopo l’interruzione del servizio. Possono tornare alla visione con supporto pubblicitario o optare per il più costoso YouTube Premium, che include YouTube Music. Per facilitare la transizione, YouTube offre agli abbonati Lite un mese di prova gratuita di YouTube Premium, indipendentemente dal fatto che abbiano già usufruito di una prova. Per sfruttare questa offerta, gli abbonati devono cancellare il loro abbonamento Lite o attendere la cancellazione automatica. Questa mossa segue l’aumento dei prezzi degli abbonamenti Premium e Music di YouTube.

YouTube ha mandato una mail agli abbonati per scusarsi per la chiusura di Premium Lite. Però, la piattaforma ha detto che sta continuando a migliorare le varie versioni di Premium Lite in base a quello che dicono gli utenti, i creator e i partner. Anche se Premium Lite finisce sta per chiudere i battenti, YouTube dice che sta cercando altre soluzioni per dare agli utenti la possibilità di vedere i video senza le interruzioni pubblicitarie, senza dover pagare per le altre funzioni Premium. Questo fa pensare che potrebbe lanciare di nuovo un abbonamento Lite diverso in futuro.