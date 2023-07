YouTube Premium: Google alza il prezzo a sorpresa

L’abbonamento a YouTube Premium sta diventando sempre più interessante e forse necessario per gli utenti: tra l’arrivo del 1080p Premium e il blocco avanzato agli ad blocker, pagare la quota fissata da Google per rimuovere la pubblicità dal servizio di streaming e accedere a funzionalità inedite in anteprima è una golosa tentazione per molti. La Grande G lo ha ormai capito e, in vista di una possibile ondata di nuove iscrizioni, ha alzato il prezzo di YouTube Premium di punto in bianco.

YouTube Premium ora costa di più

Come notati dai colleghi di 9to5Google, il prezzo di un abbonamento individuale a YouTube Premium sta aumentando di 2 dollari a 13,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Si tratta di un incremento dei costi che la società deve ancora annunciare formalmente, ma che risulta già attivo su youtube.com/premium per i nuovi abbonati.

Questo sembra essere un aumento “naturale” se si considera che, verso la fine del 2022, i piani Family Premium hanno visto un forte aumento a 22,99 dollari al mese, mentre l’abbonamento annuale è passato a 139,99 dollari per un incremento di 20 dollari.

YouTube sta anche aumentando il prezzo di Music Premium a 10,99 dollari al mese, il che non sorprende considerato che anche Apple Music e Amazon Music hanno visto una maggiorazione nel corso del 2023. Non è chiaro in che modo gli abbonati esistenti saranno influenzati, tantomeno sono note le ragioni di questa modifica alla tariffa mensile. Arriverà anche in Italia? Molto probabilmente sì, ma tra qualche settimana o mese.

Considerato che YouTube Premium rimuove gli annunci, consente la riproduzione solo audio per i video e i download per l’accesso offline, aggiungendo sempre novità avanzate per gli utenti iscritti, nonostante questo aumento del costo mensile probabilmente assisteremo a un incremento degli abbonati, specialmente alla luce delle misure in fase di implementazione.