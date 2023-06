YouTube: arriva la nuova modalità 1080p Premium, cosa cambia?

Se da un lato a breve dovremo dire addio alle Storie su YouTube, che verranno disattivate il 26 giugno 2023 per spostare il focus su feature già esistenti da perfezionare, dall’altro YouTube sta testando il 1080p Premium per alcuni utenti Android e Google TV. Si tratta di una funzionalità già individuata a inizio anno, ma che finalmente sta diventando disponibile per sempre più persone e dispositivi. Cosa cambia rispetto al 1080p base?

YouTube migliora l’esperienza Full HD

Stando alle recenti segnalazioni degli utenti riprese anche da 9to5Google, il nuovo livello di qualità per i video in streaming su YouTube è stato scovato in questi giorni su un numero sempre più elevato di smartphone e tablet Android, oltre che di televisori Google TV e computer. Si tratta però di una novità accessibile esclusivamente a coloro che sono abbonati a YouTube Premium (come suggerisce il nome stesso della feature, “1080p Premium”).

Cosa cambia rispetto al 1080p base? Secondo quanto dichiarato dalla stessa società, mentre tutti gli utenti resteranno al Full HD standardizzato, il pubblico Premium potrà accedere a un bitrate più elevato per avere meno buffering e una qualità superiore, per una maggiore nitidezza specialmente nei video con molti dettagli ed elementi in movimento.

Si tratta di un altro modo di promuovere l’abbonamento Premium, naturalmente, ma anche di una feature che piacerà particolarmente a coloro che hanno accesso a connessioni Internet ad alta velocità e televisori di grandi dimensioni, e non vogliono perdersi l’esperienza di streaming migliore possibile.

L’introduzione del livello Premium 1080p e il fatto che ora sia in fase di espansione oltre iOS – dove i test sono iniziati – dimostra l’impegno di YouTube per fornire agli utenti il pacchetto più completo e performante possibile. Si tratterà di un’opzione di successo? Staremo a vedere.