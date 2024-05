Grey's Anatomy 20: guarda i nuovi episodi in streaming

Siamo quasi al giro di boa per Grey’s Anatomy 20: come ogni giovedì, è appena uscito un nuovo episodio, in streaming su Disney+. Il quarto di questa stagione, su un totale di dieci previsti, si intitola “Le regole dell’intimità”. Ci fermiamo qui con i dettagli per non correre il rischio di inciampare in spoiler.

Come si legge nella descrizione, la serie racconta La vita professionale e privata di un gruppo di dottori . Per chi non l’ha mai vista, è il momento giusto per una maratona, per una full immersion in una delle produzioni per il piccolo schermo più amate e seguite dal pubblico, in onda fin dall’ormai lontano 2005.

Grey’s Anatomy 20 vede anche il ritorno di una delle protagoniste storiche, la dottoressa Arizona Robbins interpretata dall’attrice Jessica Capshaw, assente da diversi anni. In passato ha preso parte a oltre 200 episodi del medical drama, prima di abbandonare.

