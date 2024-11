Guarda Qui non è Hollywood in streaming anche dall'estero

Qui non è Hollywood è la mini serie televisiva tutta italiana dedicata alla storia del Delitto di Avetrana. Formata da quattro puntate e tratta dal libro “Sarah. La ragazza di Avetrana“, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, è adesso disponibile per la visione su Disney+. Con questo articolo ti spieghiamo come sfruttare NordVPN per vederla anche all’estero.

Qui non è Hollywood: guardala in streaming anche all’estero

Saprai benissimo che se provi a sfruttare il tuo abbonamento Disney+ all’estero ti ritroverai con un catalogo diverso rispetto quello italiano. Ragion per cui per guardare Qui non è Hollywood dovrai simulare la tua posizione in Italia. Come? Sfruttando una delle funzioni di NordVPN:

Attiva un abbonamento NordVPN, se non ce l’hai, con gli sconti per il Black Friday Scarica NordVPN sul dispositivo in cui intendi vedere la serie Apri NordVPN e la lista dei server Collegati a un server italiano Adesso apri Disney+ e seleziona Qui non è Hollywood per iniziare regolarmente la visione

Grazie ai suoi server disseminati in tutto il mondo, infatti, NordVPN ti permette di cambiare posizione tutte le volte che vuoi senza di fatto muoverti da dove ti trovi. Il tutto con una connessione sempre veloce, protetta e sicura, che salvaguarda la tua privacy e ti permette al contempo di avere il massimo della velocità per lo streaming.