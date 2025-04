Netflix: tutte le nuove uscite in streaming a maggio 2025

Quello che sta per iniziare sarà un mese di interessanti nuove uscite su Netflix: a maggio 2025 sono in arrivo sulla piattaforma film e serie per tutti i gusti. Le puoi vedere tutte in streaming grazie all’offerta Intrattenimento plus di Sky che include anche i contenuti di Sky TV e il decoder Sky Stream. Attivala subito al prezzo mensile di soli l19,90 euro (invece di 30,00 euro) per 18 mesi.

Le nuove uscite di maggio su Netflix e l’offerta di Sky

La novità più attesa non si farà attendere: la prima stagione di The four season sarà disponibile già a partire da domani (1 maggio), perfetta per una maratona davanti alla TV in questo ponte del primo maggio. Interpretata da Tina Fey e Steve Carell, racconta la storia di vecchi amici alle prese con diverse vacanze distribuite nell’arco di un anno, messi alla prova dalla notizia di una separazione. Ci sono poi il volume 4 di Love, death & robots (15 maggio) con nuovi episodi a tema e Maschi veri (21 maggio), commedia italiana con Pietro Sermonti e Maurizio Lastrico.

Ecco l’elenco completo delle nuove uscite su Netflix per il mese di maggio 2025.

1 maggio: The four seasons;

1 maggio: L’abbaglio;

1 maggio: Angi, crimini e bugie;

7 maggio: The northman;

7 maggio: proiettile vagante 3;

8 maggio: Per sempre;

9 maggio: Nonnas;

13 maggio: Untold Liver King;

15 maggio: Love, death & robots (volume 4);

15 maggio: La riserva;

16 maggio: Genitori a tutto campo;

17 maggio: Barbie;

21 maggio: Maschi veri;

22 maggio: Sirens;

22 maggio: She the people;

23 maggio: Fear Street: Prom Queen;

23 maggio: Due fuori pista 2;

23 maggio: Big mouth (stagione 8);

30 maggio: La vedova nera.

Grazie all'offerta Intrattenimento plus di Sky hai accesso completo a tutti i contenuti di Netflix senza pubblicità e a quelli di Sky TV, inclusa la stagione 2 di The Last of Us.