Come vedere il concerto del primo maggio in streaming dall'estero

È un concerto del Primo maggio da non perdere: l’edizione 2025 è stata organizzata come un appuntamento che guarda avanti, mettendo al centro la musica come strumento di racconto, di consapevolezza e di cambiamento. Lo puoi vedere anche in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay, persino se ti trovi all’estero, grazie alla rete globale di NordVPN (in forte sconto). L’inizio è fissato per le ore 15:00, la location è come sempre quella di piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Concerto del Primo maggio: gli artisti sul palco

In totale, 52 artisti e band saliranno sul palco. Si esibiranno tra gli altri Achille Lauro, Alfa, Arisa, Brunori Sas, Elodie, Gabri Ponte, Gaia, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Mondo Marcio, Patagarri, Rocco Hunt, Serena Brancale e The Kolors. Ci saranno anche i tre artisti che hanno vinto il contest 1M NEXT ovvero Cordio, DINìCHE e Fellow. La conduzione è affidata al trio composto da Noemi, Ermal Meta e BigMama, con la partecipazione di Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace).

È il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa. L’edizione di quest’anno si basa sul concept “Il futuro suona oggi”, intercettando le voci più autentiche del panorama italiano e restituendo un affresco sonoro che abbraccia il presente, in tutte le sue sfaccettature.

Come vedere il concertone in streaming dall’estero

Sei all’estero, ma non vuoi perderti il concertone del Primo maggio 2025? Lo puoi vedere in diretta streaming: segui questi pochi e semplici passi, è davvero semplice.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardarlo;

collegati a un server italiano tra quelli presenti nell’elenco per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

accedi alla piattaforma RaiPlay (canale Rai 3) e goditi lo spettacolo.