Netflix: cosa esce a maggio 2025 e nuova offerta con Sky

Torna l’offerta Sky che ti permette di avere anche Netflix ad un prezzo speciale: la promozione che include i pacchetti Sky TV e, appunto, un abbonamento Standard alla nota piattaforma streaming è disponibile a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30, con l’attivazione del decoder Sky Stream offerta a soli 19 euro.

Sky e Netflix insieme: cosa include l’offerta

Questa offerta ti permetterà di accedere ai contenuti di Sky TV, il che significa avere accesso a show, serie TV originali e internazionali del calibro di The Last of Us, Gangs of London e molte altre ancora.

Soprattutto avrai un abbonamento Standard a Netflix con la possibilità di goderti le uscite di maggio 2025 come The Four Season e L’Abbaglio, The Northman, Per Sempre, Nonnas, la quarta stagione di Love Death & Robots, Barbie, Maschi Veri, Sirens e l’ottava stagione di Big Mouth, insieme ad altre sorprese.

Tutto questo ti costerà soltanto 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro: al termine del periodo promozionale sarai libero di scegliere se disdire o rimodulare l’offerta a tuo piacimento. A casa riceverai anche il decoder Sky Stream, il nuovo dispositivo che funziona tramite la rete internet e che presenta un’unica interfaccia per gestire tutti i tuoi contenuti tra Sky e Netflix.

L’offerta è valida anche se disponi di un abbonamento Netflix già attivo: in quel caso, verrà semplicemente fatturato da Sky senza che tu debba perdere i tuoi profili e la tua cronologia di visione.