Apple TV+ gratis? Tutte le promo: da 7 giorni a 3 mesi a costo zero

Mentre le piattaforme streaming più gettonate annunciano nuovi aumenti al costo dei propri abbonamenti, Apple TV+ mantiene attive le sue promozioni che permettono di guardare tutti i contenuti presenti nel catalogo GRATIS, per un periodo che va dai 7 giorni a qualche mese. Ecco come funzionano le promozioni e come guardare Apple TV+ senza costi aggiuntivi.

Quanto costa Apple TV+?

Partiamo dal principio: cos’è Apple TV+? È il servizio di streaming targato Apple, che vanta un’ottima selezione di programmi e film. Ogni mese vengono lanciati nuovi Apple Original, ovvero contenuti realizzati appositamente per la piattaforma. Quale esempio? La sitcom Ted Lasso, che si è guadagnata un grammy per ben due volte consecutive, e The Morning Show, con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston.

Il costo standard di Apple TV+ è di 9,99 euro al mese. Tutti i nuovi utenti hanno, tuttavia, la possibilità di ottenere 7 giorni di prova gratuita, che concede un piccolo “assaggio” della qualità della piattaforma. Attivare la prova gratuita di Apple TV+ è semplice: basta accedere all’app Apple TV su dispositivi come iPhone, iPad, Apple TV 4K, HD o su qualsiasi dispositivo di streaming compatibile.

Una volta nell’app, seleziona l’opzione per attivare la prova gratuita e scopri il mondo degli Apple Original senza alcun impegno per sette giorni. Ricorda che, se non desideri proseguire con l’abbonamento, puoi annullarlo prima del termine del periodo di prova.

Accedi a Apple TV+ gratuitamente

Esistono, in ogni caso, altre opportunità per risparmiare sul costo dell’abbonamento a Apple TV+. Ad esempio, se hai acquistato di recente un dispositivo Apple, la prova gratuita potrebbe essere ancora più lunga: 12, 6 o 3 mesi, a seconda del modello e della promozione in corso. L’offerta si attiverà automaticamente quando accedi con il tuo Apple ID associato al nuovo acquisto.

Sei uno studente? Se sei già iscritto ad Apple Music, riceverai anche l’accesso gratuito a Apple TV+. In alternativa, puoi risparmiare sottoscrivendo un abbonamento mensile ad Apple One che include una combinazione di servizi Apple a un prezzo unico. Include: Apple Music, Apple Arcade, iCloud+ e, ovviamente, Apple TV+.