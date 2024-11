Stranger Things 5: la data di uscita e i titoli degli episodi

Netflix ha scelto l’anniversario della scomparsa di Will Byers per un paio di annunci su Stranger Things 5, forse la più attesa tra le serie in arrivo sulla piattaforma. Il primo, in verità piuttosto generico, riguarda la data di uscita: debutterà nel 2025 (di fatto è la conferma ufficiale di quanto già noto da tempo). Il secondo, invece, interessa gli episodi che la comporranno, otto in totale.

Gli episodi di Stranger Things 5 in streaming nel 2025

La storia che vede protagonista Undici (e non solo) sta per giungere a conclusione. Creata dai Duffer Brothers e introdotta nel 2016, ha ben presto ottenuto un grande successo in termini di pubblico e critica, merito di un’ambientazione chiaramente ispirata a quella delle produzioni degli anni ’80 e di una campagna di marketing azzeccata, ricordiamo ad esempio l’iniziativa messa in campo con Microsoft.

Riportiamo di seguito i titoli degli episodi che comporranno la quinta e ultima stagione di Stranger Things, a cui è stato dedicato anche un video teaser, in streaming qui sotto. Eccoli.

La missione; La scomparsa di ***; La trappola; Il mago; La scossa; La fuga da Camazotz; Il ponte; Il mondo reale.

Non è l’unico progetto in cantiere legato alla serie. Ci sono anche Stranger Things: The First Shadow in scena nel West End di Londra e uno spinoff animato ancora senza titolo.

Nell’occasione, Netflix ha anche reso noto che le riprese della quinta stagione sono iniziate l’8 gennaio 2024 e che nel mese di luglio sono giunte a metà del completamento.

Ci sono anche dettagli a proposito degli attori che entrano a far parte del cast: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton.

Tornando alla data di uscita, in attesa di conferme possiamo ipotizzare il luglio 2025. Dopotutto, è proprio nel mese centrale dell’estate che hanno fatto il loro debutto due delle quattro stagioni viste finora (le altre due in maggio e ottobre).