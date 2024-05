3 mesi di Apple TV+ a costo zero: ecco come ottenerli

C’è una nuova promo disponibile per avere 3 mesi gratis di Apple TV+. Tutti gli utenti che acquistano un dispositivo compatibile, infatti, potranno sbloccare la promozione in modo automatico. La nuova offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile acquistando un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac oppure una nuova Apple TV. Per chi non acquista un nuovo dispositivo, invece, c’è sempre la prova gratuita di 7 giorni da sfruttare. I dettagli completi sono disponibili tramite il sito ufficiale di Apple TV+, accessibile di seguito.

Come avere 3 mesi gratis di Apple TV+

La promozione in corso è molto semplice: per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è necessario acquistare un nuovo dispositivo compatibile a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere nuovo e venduto da un rivenditore autorizzato da Apple Italia. Per essere ritenuto “compatibile” con la promozione è necessario che il dispositivo possa ricevere l’ultima versione del suo sistema operativo (deve essere, quindi, ancora supportato da Apple).

Per ottenere il bonus, è sufficiente completare l’attivazione del dispositivo, effettuare il login con il proprio ID Apple e accedere all’app di Apple TV+. I 3 mesi gratis potranno poi essere riscattati direttamente dalla home page dell’app (nel caso in cui tutti i requisiti siano rispettati).

Per tutti gli altri utenti, invece, c’è la possibilità di richiedere la prova gratuita di 7 giorni, ottima anche solo per recuperare una serie o qualche film parte del ricchissimo catalogo della piattaforma di streaming di Apple.

Terminato il periodo gratuito, Apple TV+ si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza per l’utente che, in qualsiasi momento, potrà interrompere il rinnovo automatico dell’abbonamento. I dettagli completi sono disponibili di seguito.