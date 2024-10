Inter - Torino in diretta streaming dall'estero: come vedere il match

Inter – Torino è uno dei big match della 7° giornata del campionato di Serie A. I campioni di Italia sfidano una delle sorprese di quest’inizio di campionato in un match che potrebbe essere davvero interessante. Il calcio di inizio è programmato per le 20.45 di oggi, sabato 5 ottobre 2024.

Per vedere la partita in diretta streaming è possibile affidarsi a DAZN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 19,99 euro per i primi 3 mesi di abbonamento (scegliendo il piano Standard annuale con pagamento mensile).

Chi si trova fuori dall’Italia, invece, dovrà fare un passaggio aggiuntivo per seguire il match. Per vedere Inter – Torino in diretta streaming dall’estero, con il commento in italiano, serve una VPN, andando a selezionare un server italiano per la connessione, in modo da poter accedere a DAZN.

La VPN da attivare è NordVPN. Il servizio in questione prevede un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo l’offerta in corso con attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito di NordVPN.

Come vedere Inter – Torino in streaming dall’estero: la procedura

Per vedere Inter – Torino in streaming dall’estero è necessario:

attivare una VPN illimitata che consenta di scegliere un server italiano; la scelta giusta, in questo momento, è NordVPN

dall'app della VPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione

collegarsi a DAZN per seguire il match (è necessario aver attivato un abbonamento)

