Switch 2: questa telecamera è più bella di quella ufficiale

La nuova console Switch 2 arriverà sul mercato il 5 giugno. Tra gli accessori presentati c’è anche una telecamera che riprende il giocatore e ne inserisce l’immagine a schermo, durante il gameplay. È già in preordine su Amazon con un prezzo di 59,99 euro. Ce n’è però un altra, compatibile, che oltre a costare meno è anche decisamente più bella da vedere.

La telecamera Pianta Piranha per Switch 2 è un piccolo gioiello

Stiamo parlando del modello realizzato da HORI che riproduce una Pianta Piranha, proprio come quelle che crescono nei mondi di Super Mario e che da sempre attentano alla vita dell’idraulico baffuto. Include un cavo USB-C e l’adattatore stereo ad angolo retto per il collegamento. Non è tutto: il collo e la bocca sono flessibili, potendo così aprirsi e chiudersi. Questo non è solo un vezzo estetico, ma garantisce un ulteriore protezione e tutela per la privacy, oscurando il sensore e impedendo così le riprese quando non è utilizzata. Scopri di più nella descrizione completa.

La puoi preordinare con la prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che in caso di sconti proposti da qui al lancio saranno applicati in automatico prima di eseguire il pagamento. È in vendita a 39,99 euro. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con la consegna gratuita prevista già nei giorni in cui arriverà la nuova console.

Segnaliamo infine che Nintendo ha portato sull’e-commerce anche il Pro Controller per Switch 2. Lo puoi già acquistare a 89,99 euro (di nuovo con la prenotazione al prezzo minimo garantito). Integra il pulsante C per abilitare la funzionalità GameChat, sul retro ci sono i tasti GL & GR e include una presa audio.