Fiorentina - Milan: dove vederla in diretta streaming dall'estero

Fiorentina – Milan è il “big match” della 7° giornata del campionato di Serie A. La partita è in programma oggi, domenica 6 ottobre, a partire dalle 20.45. Per vedere il match è sufficiente collegarsi a DAZN. Chi non ha un abbonamento può sfruttare la promo flash che termina proprio oggi e che consente di attivare DAZN Standard a 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi.

Per chi si trova all’estero, invece, bisogna fare un passaggio aggiuntivo. Per vedere Fiorentina – Milan in diretta streaming dall’estero, infatti, serve una VPN con possibilità di utilizzo senza limiti e di scelta di un server italiano, per spostare il proprio IP ed evitare i blocchi geografici per gli utenti che si collegano dall’estero a DAZN.

La VPN da utilizzare, in questo caso, è NordVPN. Il servizio in questione è ora in offerta con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con la possibilità di sfruttare un periodo di 30 giorni per richiedere la garanzia di rimborso. Per accedere allo sconto basta visitare il sito di NordVPN accessibile di seguito.

Fiorentina – Milan in streaming dall’estero: la procedura

Ecco i passaggi da completare per vedere Fiorentina – Milan in streaming dall’estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

come NordVPN dall’app della VPN bisogna selezionare un se r ver italiano per avviare la connessione protetta

ver per avviare la connessione protetta collegarsi a DAZN per guardare la partita (serve un abbonamento attivo)

La VPN da utilizzare, come detto in precedenza, è NordVPN. Il servizio in questione ha un costo di 3,09 euro al mese ed è disponibile scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la promozione basta premere sul box qui di sotto.