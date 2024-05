Ottieni 3 mesi gratis di Apple TV+ con questo "trucco"

Se ami le serie e i film di un certo spessore, ti segnaliamo l’opportunità di ottenere tre mesi gratis di Apple TV+, il servizio streaming video del colosso di Cupertino. Per riscattare l’offerta è sufficiente acquistare un nuovo dispositivo tra iPhone, iPad, Mac o una Apple TV.

In alternativa poi è possibile contare su sette giorni di prova gratuita se ti iscrivi per la prima volta al servizio, oppure un mese gratis con la sottoscrizione dell’abbonamento Apple One. Puoi verificare l’offerta per te su questa pagina del sito Apple TV+.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Puoi riscattare il periodo di prova gratuito di tre mesi di Apple TV+ direttamente su iPhone: accendi il nuovo dispositivo, effettua l’accesso all’ID Apple con le tue credenziali, quindi apri l’App Store e seleziona l’applicazione Apple TV; dopo pochi istanti visualizzerai il banner con l’offerta dei tre mesi gratis. La stessa procedura appena descritta è valida anche sugli altri dispositivi indicati qui sopra, vale a dire iPad, Mac e una Apple TV.

Il servizio Apple TV+ propone un catalogo di serie tv e film di eccellente qualità, con protagonisti spesso e volentieri i migliori attori di Hollywood. Nuovi Apple Original ogni mese, assenza totale di pubblicità e risoluzione video in 4K HDR, a cui si associa l’audio spaziale: sono tanti i punti di forza di una piattaforma che cresce in termini di popolarità di mese in mese, a pari passo con il suo catalogo. Un altro dettaglio da prendere in considerazione è la possibilità di condividere il proprio abbonamento con altre cinque persone in famiglia, per un totale dunque di sei utenti.

Puoi riscattare il periodo di prova gratuito di tre mesi su questa pagina di Apple TV+. L’offerta termina il 30 giugno.