 Disney+, i nuovi piani della durata di 6 mesi partono da 5,99€ al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney+, i nuovi piani della durata di 6 mesi partono da 5,99€ al mese

Al termine del periodo promozionale i piani si rinnovano a partire da 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.
Disney+, i nuovi piani della durata di 6 mesi partono da 5,99€ al mese
Entertainment TV Film e Serie TV
Al termine del periodo promozionale i piani si rinnovano a partire da 6,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Disney+ ha presentato i suoi nuovi piani che prevedono un vincolo della durata di sei mesi. Il vantaggio è di poter risparmiare qualcosa rispetto ai piani mensili senza vincoli, per uno sconto massimo del 25% se la scelta ricade sul piano Premium.

Una volta concluso il periodo promozionale, i piani si rinnovano a partire da 6,99 euro al mese, a seconda del piano che si sceglie. In alternativa è sempre possibile disdire prima del rinnovo, così da evitare di pagare il piano prescelto della durata di un mese e senza vincoli.

Pagina offerta Disney+

I prezzi dei piani di 6 mesi di Disney+

  • Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese (risparmio complessivo del 14% rispetto al piano mensile senza vincoli)
  • Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese (risparmio complessivo del 18% rispetto al piano mensile senza vincoli)
  • Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese (risparmio complessivo del 25% rispetto al piano mensile senza vincoli)

Il piano più economico è Standard con pubblicità. Per prima cosa sottolineiamo che include l’accesso all’intero catalogo: durante la visione di un contenuto sono presenti annunci pubblicitari, la definizione è 1080p Full HD e i dispositivi su cui è possibile guardare contemporaneamente la proposta di Disney+ sono due.

Se non si ama la pubblicità, il piano seguente è Standard: gli annunci pubblicitari non ci sono più, mentre restano i due dispositivi in contemporanea e la definizione pari a 1080p Full HD. L’aggiunta da segnalare è quella relativa all’opzione Download, che permette di scaricare i propri contenuti preferiti e guardarli offline in un secondo momento.

Infine il piano Premium: offre la visione di Disney+ più completa, con tanto di definizione 4K UHD & HDR, utilizzo di quattro dispositivi in contemporanea più supporto all’audio Dolby Atmos.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/700r5qU2VQg?si=Qoci2mXBEQW7DLH3

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come vedere TV 8 in diretta streaming dall’estero

Come vedere TV 8 in diretta streaming dall’estero
Come vedere Canale 5 in diretta streaming dall'estero

Come vedere Canale 5 in diretta streaming dall'estero
Arriva un nuovo canale dedicato alla musica sul digitale terrestre

Arriva un nuovo canale dedicato alla musica sul digitale terrestre
Come vedere Mare Fuori dall'estero (in italiano)

Come vedere Mare Fuori dall'estero (in italiano)
Come vedere TV 8 in diretta streaming dall’estero

Come vedere TV 8 in diretta streaming dall’estero
Come vedere Canale 5 in diretta streaming dall'estero

Come vedere Canale 5 in diretta streaming dall'estero
Arriva un nuovo canale dedicato alla musica sul digitale terrestre

Arriva un nuovo canale dedicato alla musica sul digitale terrestre
Come vedere Mare Fuori dall'estero (in italiano)

Come vedere Mare Fuori dall'estero (in italiano)
Federico Pisanu
Pubblicato il
14 giu 2026
Link copiato negli appunti