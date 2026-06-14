Disney+, i nuovi piani della durata di 6 mesi partono da 5,99€ al mese

Disney+ ha presentato i suoi nuovi piani che prevedono un vincolo della durata di sei mesi. Il vantaggio è di poter risparmiare qualcosa rispetto ai piani mensili senza vincoli, per uno sconto massimo del 25% se la scelta ricade sul piano Premium.

Una volta concluso il periodo promozionale, i piani si rinnovano a partire da 6,99 euro al mese, a seconda del piano che si sceglie. In alternativa è sempre possibile disdire prima del rinnovo, così da evitare di pagare il piano prescelto della durata di un mese e senza vincoli.

I prezzi dei piani di 6 mesi di Disney+

Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 6 mesi , poi 6,99 euro al mese (risparmio complessivo del 14% rispetto al piano mensile senza vincoli)

, poi 6,99 euro al mese (risparmio complessivo del 14% rispetto al piano mensile senza vincoli) Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese (risparmio complessivo del 18% rispetto al piano mensile senza vincoli)

(risparmio complessivo del 18% rispetto al piano mensile senza vincoli) Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese (risparmio complessivo del 25% rispetto al piano mensile senza vincoli)

Il piano più economico è Standard con pubblicità. Per prima cosa sottolineiamo che include l’accesso all’intero catalogo: durante la visione di un contenuto sono presenti annunci pubblicitari, la definizione è 1080p Full HD e i dispositivi su cui è possibile guardare contemporaneamente la proposta di Disney+ sono due.

Se non si ama la pubblicità, il piano seguente è Standard: gli annunci pubblicitari non ci sono più, mentre restano i due dispositivi in contemporanea e la definizione pari a 1080p Full HD. L’aggiunta da segnalare è quella relativa all’opzione Download, che permette di scaricare i propri contenuti preferiti e guardarli offline in un secondo momento.

Infine il piano Premium: offre la visione di Disney+ più completa, con tanto di definizione 4K UHD & HDR, utilizzo di quattro dispositivi in contemporanea più supporto all’audio Dolby Atmos.

https://youtu.be/700r5qU2VQg?si=Qoci2mXBEQW7DLH3