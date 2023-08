Threads continua a perdere utenti

Dopo aver raggiunto un picco di 49 milioni di utenti attivi al giorno, Threads ha perso l’appeal iniziale e ora il cosiddetto engagement ha raggiunto il valore più basso dal lancio, come dimostrano le rilevazioni di Similarweb e Sensor Tower. Mark Zuckerberg non sembra preoccupato, ma l’azienda di Menlo Park deve aggiungere altre funzionalità per aumentare la retention.

Threads: numero di utenti in picchiata

Il trend negativo era iniziato già dopo due settimane dal lancio. A distanza di circa un mese, i dati rivelati da Similarweb e Sensor Tower confermano che Threads ha perso interesse tra gli utenti, nonostante la procedura di registrazione semplificata (basta un account Instagram).

Dal giorno di lancio al 31 luglio, Sensor Tower ha rilevato una diminuzione dell’82% del numero di utenti attivi giornalieri. L’accesso al servizio viene effettuato da circa 8 milioni di utenti al giorno. A picco anche il numero di avvii dell’app e del tempo trascorso sul social.

Gli utenti aprono l’app meno di 3 volte al giorno e rimangono online solo circa 2,9 minuti. Secondo Sensor Tower, il numero di utenti attivi giornalieri diminuisce di circa l’1% al giorno. Dati simili sono stati rilevati da Similarweb: 11 milioni di utenti attivi al 29 luglio.

Zuckerberg aveva comunicato il 10 luglio che ci sono oltre 100 milioni di utenti registrati, ma il dato utile per un’eventuale monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie è quello degli utenti attivi giornalieri. Meta ha annunciato diverse novità a fine luglio, tra cui la scheda Following, ma non sembrano sufficienti per aumentare la retention. Il CEO ha comunicato che verranno presto introdotte la funzione di ricerca e la versione web.