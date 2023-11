Threads avvia i test per gli hashtag senza #

Meta continua ad annunciare novità per Threads con l’obiettivo di incrementare il numero di utenti. Mark Zuckerberg in persona ha comunicato l’avvio di un test per la funzionalità di tagging simile agli hashtag, ma senza hash (il cancelletto in italiano). Adam Mosseri ha invece annunciato la possibilità di fissare i post (pinning). Entrambe le funzionalità sono ampiamente utilizzate sul diretto concorrente X.

Hashtag senza # e pin dei post

Su X, Instagram, TikTok e altri social media viene usato il simbolo # per indicare un argomento e velocizzare la ricerca dei contenuti correlati. Il simbolo si chiama hash in inglese (cancelletto in italiano), quindi le etichette sono hashtag. Molti utenti hanno chiesto a Meta di aggiungere questa funzionalità a Threads, ma l’implementazione in test (al momento solo in Australia) è differente.

L’utente deve sempre aggiungere il simbolo # alla parola (c’è anche il pulsante dedicato), quando inizia a scrivere un post. Verrà così mostrata una card con l’argomento suggerito e il corrispondente numero di post in cui è presente (come su Instagram). Tuttavia, invece dell’hashtag viene visualizzata la parola senza il simbolo #, convertita in link blu cliccabile.

È possibile aggiungere solo un hashtag, probabilmente per evitare lo spam dei post. La seconda novità è già disponibile per tutti. Gli utenti possono fissare un post all’inizio del profilo oppure una risposta al post. La funzionalità è accessibile nel menu con i tre puntini (in alto a destra nel post). Il pinning viene indicato con il simbolo della puntina.

Pochi giorni fa erano state introdotte altre due novità: la possibilità di cancellare il profilo di Threads mantenendo l’account Instagram e di evitare la visualizzazione dei post su Facebook e Instagram.