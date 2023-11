Threads: cancellare il profilo mantenendo Instagram

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha annunciato due importanti novità per Threads. Finalmente gli utenti possono cancellare il profilo senza eliminare anche l’account Instagram. È inoltre possibile disattivare la visualizzazione dei post su Facebook e Instagram.

Separazione parziale da Instagram

Come è noto, Threads è nato da una “costola” di Instagram. La registrazione al nuovo social network deve essere effettuata con l’account Instagram. Questo stretto legame esiste ancora, ma finalmente è disponibile una funzionalità che permette di abbandonare (temporaneamente o definitivamente) Threads, conservando l’accesso a Instagram.

Adam Mosseri ha comunicato che nelle impostazioni è stata aggiunta l’opzione per cancellare o disattivare il profilo di Threads, mantenendo l’account Instagram. Nel primo caso, il profilo verrà nascosto e rimosso permanentemente dopo 30 giorni.

La seconda novità è presente nelle impostazioni sulla privacy. Gli utenti possono disattivare i suggerimenti dei post di Threads su altre piattaforme, quindi non verranno più mostrati su Facebook e Instagram.

Un utente ha scoperto nell’app iOS un’opzione relativa alle notifiche dei messaggi diretti (DM). Mosseri ha sottolineato che si tratta di un “refuso” dall’app Instagram. Al momento non è previsto il supporto per i DM in Threads. Più probabile invece l’arrivo degli hashtag, come ha scoperto lo sviluppatore Alessandro Paluzzi. Sembra inoltre vicino il lancio di Threads in Europa.

Meta continua ad aggiornare il nuovo social media, considerando anche i feedback degli utenti. Mark Zuckerberg ha recentemente comunicato che ci sono quasi 100 milioni di utenti attivi al mese. Una delle novità più attese è il supporto per il protocollo ActivityPub che consente l’interoperabilità con altre piattaforme decentralizzate, come Mastodon.