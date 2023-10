Zuckerberg: Threads ha quasi 100 milioni di utenti

Su Threads ci sono quasi 100 milioni di utenti attivi mensili. Il numero è stato comunicato da Mark Zuckerberg durante la discussione sui risultati finanziari del terzo trimestre 2023. Meta ha registrato un incremento delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato negativo è ancora una volta quello della divisione Reality Labs.

Threads è un investimento a lungo termine

Threads aveva superato i 100 milioni di utenti entro la prima settimana dal lancio, sfruttando anche lo stresso legame con Instagram. Per effettuare l’iscrizione alla nuova piattaforma è infatti necessario l’account Instagram. Il numero di utenti è calato notevolmente nelle settimane successive, ma è tornato a crescere dopo l’introduzione di importanti novità, come la ricerca delle keyword e la versione web.

Da alcuni giorni, i post di Threads vengono mostrati nel feed di Facebook, ma questo test non è stato apprezzato da tutti. Zuckerberg ha dichiarato che il numero di utenti attivi al mese è “appeno sotto” i 100 milioni. L’obiettivo è raggiungere il miliardo di utenti tra qualche anno.

Secondo Susan Li, Chief Financial Officer di Meta, Threads è “un’opportunità a lungo termine“. Adam Mosseri spera che possa arrivare presto in Europa (non è ancora disponibile perché non rispetta il Digital Markets Act).

Durante la discussione con gli investitori, Zuckerberg ha confermato gli investimenti nell’intelligenza artificiale generativa. Ciò avverrà assegnando una priorità inferiore ai progetti non IA. Il CEO continua però a puntare sul metaverso, nonostante l’ennesimo dato negativo della divisione Reality Labs: entrate diminuite da 285 a 210 milioni di dollari e perdite aumentate da 3,67 a 3,74 miliardi di dollari in un anno.