Threads avvia i test per la funzione di ricerca

Dopo la versione web, Meta ha annunciato un’altra novità attesa dagli utenti fin dal lancio del servizio. Si tratta della funzione di ricerca delle keyword presenti nei post pubblicati. Al momento è disponibile in test solo in Australia e Nuova Zelanda.

Arriva la ricerca dei post in Threads

La novità è stata annunciata prima dal CEO Mark Zuckerberg e successivamente da Adam Mosseri (capo di Instagram) che ha fornito maggiori dettagli. Nell’immagine è possibile vedere i risultati ottenuti quando viene cercata la keyword “tennis”.

Attualmente, quando l’utente cerca “tennis”, Threads mostra solo gli username che includono la parola “tennis”, come si vede nell’esempio a sinistra. Toccando il pulsante Search verrà invece mostrato l’elenco di tutti i post che contengono la parola “tennis”, come si vede nell’esempio a destra.

La funzionalità è disponibile solo in Australia e Nuova Zelanda. Mosseri ha promesso che arriverà presto in altri paesi di lingua inglese e successivamente verrà aggiunto il supporto per altre lingue. La ricerca è ancora rudimentale, ma un portavoce di Meta ha dichiarato che verrà migliorata, considerando anche i feedback degli utenti.

Mastodon ha annunciato ieri una funzione di ricerca potenziata che permette di filtrare i risultati in base a tipo di contenuto, nome utente e data specifica.