Threads: repost in Following e scheda dedicata

Adam Mosseri (responsabile di Instagram) ha annunciato altre due novità per Threads, dopo quelle del 9 agosto. Entrambe riguardano i repost, ovvero la pubblicazione sul proprio profilo dei post condivisi da altri utenti. I repost hanno ora una scheda dedicata e vengono mostrati nel feed Following, introdotto a fine luglio.

Due novità per i repost

Mosseri sottolinea che si tratta di due piccoli aggiornamenti basati sui feedback ricevuti. Come si può vedere nello screenshot, Meta ha aggiunto la scheda Reposts alla destra della scheda Risposte. Qui verranno mostrati i post scritti da altri utenti e ripubblicati.

La nuova scheda è già visibile sul profilo web e arriverà presto nelle app mobile. La seconda novità è la visualizzazione dei repost nel feed Following in ordine cronologico inverso. Prima dell’aggiornamento erano visibili solo nel feed For You e quindi in ordine casuale (decide l’algoritmo).

Molti utenti sono in attesa del client web. Mark Zuckerberg ha comunicato all’inizio del mese che arriverà presto, insieme alla nuova funzione di ricerca. L’azienda di Menlo Park ha aggiunto diverse funzionalità per soddisfare le richieste degli utenti, ma l’uso della piattaforma è in calo dopo l’hype iniziale.

Secondo le ultime rilevazioni di Similarweb, il numero di utenti giornalieri attivi al 7 agosto è 10,3 milioni (il 7 luglio erano 49,3 milioni). Il tempo medio speso sull’app ha raggiunto i 14 minuti a luglio. Ora è inferiore a 3 minuti. Ciò indica chiaramente che la curiosità iniziale è finita. Tra l’altro, Meta non ha nemmeno “rubato” utenti a X (Twitter), il cui numero è rimasto praticamente invariato.