Threads: versione web disponibile per (quasi) tutti

Dopo l’annuncio del 22 agosto, la versione web di Threads è finalmente disponibile per tutti, tranne che per gli utenti europei. Quando viene visualizzato un profilo o un post con il browser desktop non viene più suggerito di scaricare l’app per Android o iOS.

Ecco la web app di Threads

A partire da ieri sera è possibile effettuare l’accesso alla versione web all’indirizzo www.threads.net. Ovviamente è necessario inserire le credenziali di Instagram, ovvero nome utente, telefono o email e password. La pagina è scritta in italiano, ma Threads non è ancora disponibile in Europa. Dopo aver effettuato il login viene mostrato il codice QR per scaricare l’app che non è accessibile agli utenti italiani.

La barra di navigazione con cinque schede/pulsanti è posizionata nella parte superiore della schermata. Nell’angolo superiore destro c’è il menu con le opzioni per logout e passaggio alla modalità scura. Il pulsante nell’angolo inferiore sinistro permette lo switch tra i feed For you e Following.

Gli utenti possono scrivere post, repost e risposte, aggiungere foto e video, vedere le notifiche e cercare i profili. Meta promette l’arrivo di tutte le funzionalità già disponibili nella versione mobile. Manca la possibilità cercare i contenuti (come su Android e iOS) e altre utili funzionalità, tra cui hashtag, modifica dei post pubblicati, post fissati, liste, segnalibri e messaggi diretti. Quest’ultima funzionalità non è molto apprezzata da Adam Mosseri.

Confermato invece l’arrivo del supporto per il protocollo ActivityPub, quindi sarà possibile interagire con gli utenti su Mastodon e altri social network decentralizzati.