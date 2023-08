Threads, la versione Web è sempre più vicina

Dopo la promessa formulata da Mark Zuckerberg nelle scorse settimane, ecco un nuovo indizio in merito all’arrivo della versione Web del social network Threads. Stando a quanto riportato dalla redazione del Wall Street Journal, il team di Meta/Instagram al lavoro sulla piattaforma potrebbe lanciarla già entro i prossimi giorni.

La versione Web di Threads già questa settimana?

Sarebbe così colmata una lacuna lamentata dagli utenti fin dal primo giorno di attività, introdotta con l’obiettivo non dichiarato (ma piuttosto esplicito) di rappresentare un concorrente per Twitter/X di Elon Musk.

Ad oggi, Threads è accessibile nella sua versione completa esclusivamente da dispositivi mobile e non ancora da tutti i territori. Non sappiamo, inoltre, quando le porte saranno ufficialmente aperte anche all’Italia.

L’impressione è che Meta, e più nello specifico il suo team di Instagram impegnato sul progetto, abbiano accelerato i tempi per arrivare il prima possibile al debutto della piattaforma, scegliendo di aggiungere poi man mano nuove funzionalità come quelle relative alla gestione del feed e alla condivisione dei post altrui, anche sulla base dei feedback ricevuti.

In seguito a un iniziale boom di registrazioni, il numero di utenti è andato via via diminuendo, tanto da far suonare un campanello d’allarme in quel di Menlo Park.

Ricordiamo che il debutto del social network e il suo rappresentare una forma di concorrenza a Twitter/X è ciò che ha portato, negli ultimi mesi, a ipotizzare un possibile incontro di lotta tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Sfida che, secondo gli ultimi aggiornamenti giunti proprio dai due protagonisti, non sembra più destinata ad andare in scena, per ragioni da attribuire a un atteggiamento poco serio di quest’ultimo.

Tornando a Threads, non resta che attendere un annuncio ufficiale per quanto riguarda la versione completa accessibile dal Web e, immaginiamo più avanti, al suo debutto nel nostro paese.