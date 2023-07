Threads sorprende tutti: i dati a pochi giorni dal lancio

Il lancio di Threads non è passato inosservato: con 2 milioni di utenti in due ore e il superamento di quota 100 milioni di iscritti, l’applicazione social di casa Meta che sfida Twitter ha mostrato di poter riscuotere successo nonostante il rivale sia più consolidato e agguerrito. I dati pubblicati dagli analisti di data.ai mostrano una panoramica molto interessante della piattaforma, che fa ben sperare per il suo futuro.

I dati di Threads a poco tempo dal lancio

Secondo le analisi del team di data.ai, Threads ha già raggiunto un quinto della base di utenti attivi settimanali di Twitter in tutto il mondo e 86 volte la base di utenti attivi su base settimanale di Truth Social, che fino a oggi era il più grande rivale della piattaforma di proprietà di Elon Musk. Nonostante il calo del 20% riportato la settimana scorsa dalla società di app intelligence Sensor Tower, lo slancio di Threads non è finito.

L’applicazione ha difatti superato quota 150 milioni di download, con 93 milioni di utenti attivi a livello globale durante la sua prima settimana e un debutto europeo che deve ancora avvenire.

A guidare la classifica globale per download è l’India, che rappresenta il 33% dei download globali. Seguono Brasile con 22 punti percentuali, Stati Uniti con il 16%, e chiudono la Top 5 Messico e Giappone, rispettivamente con l’8% e il 5% della quota globale. Sarà interessante osservare la condizione di Threads al momento del debutto in Europa, ancora in discussione per questioni legate alla tutela della privacy degli utenti.