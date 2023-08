Threads: inizia il rollout della versione web

Come anticipato dal Wall Street Journal, Meta ha iniziato il rollout della versione web di Threads. L’interfaccia è ovviamente diversa da quella mobile, in quanto sfrutta la maggiore dimensione dello schermo. Non ci sono però tutte le funzionalità già disponibili su Android e iOS. Nessuna novità invece per quanto riguarda il lancio in Europa.

Threads arriva su desktop

Fin dal debutto ufficiale, avvenuto all’inizio di luglio, gli utenti (anche europei) possono visualizzare i profili degli utenti, oltre a post e risposte. Quando si clicca sui vari pulsanti (mi piace, ripubblica, commenta e condividi) viene mostrato un codice QR che deve essere inquadrato con lo smartphone per scaricare l’app per Android e iOS. Non è quindi possibile partecipare alla conversazione da browser per PC o Mac.

Ora è stata finalmente introdotta la web app. Come si può vedere nello screenshot, l’interfaccia è stata modifica per sfruttare lo spazio maggiore disponibile.

Le icone della barra di navigazione sono state spostate nella parte superiore della schermata. Per passare dal feed For You al feed Following e viceversa è necessario cliccare sul pulsante in basso a sinistra. È possibile utilizzare le principali funzionalità, ma gli utenti non possono modificare il profilo e inviare un post tramite messaggi diretti di Instagram. Nella barra di navigazione è visibile il pulsante per la ricerca, ma non è ancora funzionante (manca anche su app mobile).

Nel menu in alto a destra è presente l’opzione per passare alla modalità scura. Meta promette l’arrivo di altre funzionalità nelle prossime settimane. Ovviamente, la web app non è accessibile in Italia. Threads non rispetta il Digital Markets Act, quindi l’azienda di Menlo Park deve apportare le necessarie modifiche prima di lanciare il servizio in Europa.