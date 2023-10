Threads: filtro di ricerca per covid è temporaneo

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ma comunicato che il blocco che impedisce di cercare post su covid, vaccini e altri simili argomenti su Threads è solo temporaneo e quindi verrà presto rimosso. Il dirigente di Meta ha recentemente dichiarato che la piattaforma non amplifica le news, a differenza di X. La settimana scorsa ha annunciato due nuove funzionalità, mentre ieri sera ha svelato due gemme nascoste.

Il blocco verrà rimosso, prima o poi

La giornalista Taylor Lorenz del Washington Post aveva scoperto che le ricerche per alcuni argomenti “sensibili”, tra cui covid e vaccini, non forniscono nessun risultato. La presunta censura era stata notata in seguito all’introduzione della funzionalità a fine agosto. Threads blocca anche termini simili, come “vaccines”, “vaccination”, “coronavirus” e “long covid”.

Meta aveva confermato che si tratta di una moderazione preventiva. Adam Mosseri ha sottolineato che la piattaforma non amplifica le news, ma al momento viene bloccata la ricerca di determinati argomenti. La giornalista del Washington Post ha chiesto quando verrà rimosso il blocco che impedisce agli utenti di cercare informazioni da fonti affidabili (quelle governative non lo sono).

Mosseri ha risposto che non conosce una data esatta (potrebbe avvenire tra settimane o mesi), ma si tratta di una misura temporanea. Il team è ora impegnato su altre priorità, come la moderazione dei contenuti relativi al conflitto tra Hamas e Israele, il supporto per il fediverso e il rispetto del Digital Markets Act in Europa.

Mosseri ha svelato ieri due funzionalità non immediatamente visibili. Tenendo premuto su un post nell’app mobile verrà mostrato l’elenco degli utenti citati con il pulsante per seguirli. Sul web è invece possibile usare il copia&incolla per gli allegati multimediali da inserire in un nuovo post.