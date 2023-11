Threads: quattro novità per la versione web

Meta continua ad aggiornare il nuovo social network per attirare un numero maggiore di utenti. Dopo quelle di fine ottobre, Adam Mosseri (responsabile di Instagram) ha annunciato quattro novità per la versione web di Threads. Uno sviluppatore ha invece scoperto la funzionalità che permette di disattivare la visualizzazione dei post nel feed di Facebook.

Quattro novità per Threads sul web

Le quattro novità sono definite “gemme nascoste” da Adam Mosseri. Non sono infatti particolarmente importanti, ma sicuramente utili per migliorare l’esperienza d’uso. La prima funzionalità permette di modificare il testo alternativo (alt text) dei video prima della pubblicazione.

Per aggiungere un allegato multimediale è invece sufficiente un copia e incolla oppure un drag and drop. Prima della pubblicazione è anche possibile aggiungere post multipli ad un thread. Infine è possibile vedere citazioni e repost cliccando su Mi piace o visualizzazioni di un post.

Da fine ottobre sono disponibili i sondaggi e le GIF. Molti utenti chiedono di aggiungere funzionalità presenti su X, tra cui liste, hashtag e messaggi diretti. Una delle più attese è il supporto per il protocollo ActivityPub che consentirà di interagire con altre piattaforme del fediverso, come Mastodon.

Per incrementare il numero di utenti, i post di Threads vengono mostrati nel feed di Facebook (solo per alcuni utenti). Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi ha scoperto una nuova impostazione in una versione preliminare dell’app che consente di attivare/disattivare la visualizzazione dei post su Facebook e Instagram. Meta ha quindi ascoltato i feedback e potrebbe includere la funzionalità in un prossimo aggiornamento.